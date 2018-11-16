Первый резидент с китайским капиталом зарегистрирован в СЭЗ "Могилев"

16 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В СЭЗ "Могилев" 15 ноября зарегистрирован первый резидент с участием китайского капитала ООО "Инфэн", сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.
Главной целью проекта является создание технологической цепочки от изготовления посевного мицелия до производства свежих грибов, а также производство светодиодной ленты, светодиодных автомобильных ламп и автомобильных фар из комплектующих. Проект реализуется в границах 18-го участка СЭЗ возле Кричева.
В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации будущих производств. Планируется, что в 2018-2023 годах будет создано порядка 80 рабочих мест.
Зарегистрированный резидент стал 42-м в составе СЭЗ "Могилев".-0-
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