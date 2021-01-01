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01 января 2021, 10:10

Первый родившийся в 2021 году ребенок появился на свет в Витебске

Фото из архива
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый родившийся в новом, 2021 году ребенок появился на свет в Витебском областном клиническом роддоме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

По словам главврача роддома Елены Леонович, в документах мальчика будет стоять дата 01.01.2021 и время 0.01 минута.

Малыш, которого назвали Рома, весит 3 кг 910 г, его рост 53 см. У мамы это первые роды. Родители мальчика живут и работают в Орше.

Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, поэтому она находилась под наблюдением в Витебске.

После того как мама и малыш поправятся, они будут выписаны домой. Ожидается, что родителей малыша, появившегося на свет 1 января, поздравит министр здравоохранения.-0-

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