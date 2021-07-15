Первый розжиг форсунок печей провели на комбинированной установке гидрокрекинга H-Oil Мозырского НПЗ

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый розжиг форсунок технологических печей провели на комбинированной установке гидрокрекинга комплекса H-Oil на Мозырском НПЗ, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

К этой ответственной операции на новой установке готовились несколько месяцев. В особом режиме шла подготовка в последние недели. "Заводские специалисты неоднократно проверяли готовность объекта к проведению операции, лишний раз убеждаясь в ее безопасности. Розжигу форсунок предшествовали наладка и проверка необходимого оборудования КИПиА и трубопроводов. Затем начались работы по приему на установку из сети предприятия топливного газа, была открыта задвижка для подачи газа на форсунки печей Н-201, Н-202, Н-301, Н-302, Н-401, Н-501 и произведена опрессовка трубопровода топливного газа. Логическим завершением продолжительной операции стал непосредственный розжиг горелки печи Н-202 секции 200 с применением специального устройства электророзжига", - рассказали на предприятии.

Аналогичная операция повторилась на печах Н-201, Н-302 и Н-301. В ближайшие дни технологический персонал комбинированной установки гидрокрекинга проведет розжиг форсунок печей Н-401 и Н-501.

Пусковые операции на комбинированной установке гидрокрекинга продолжаются.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. По сути, комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-