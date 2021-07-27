Первый семейный экипаж-тысячник определился на жатве в Гродненской области

27 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Степан и Артур Толочко, отец и сын, из Берестовицкого района стали первым семейным экипажем в регионе, преодолевшим тысячный рубеж по намолоту. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Ромуальд Юровский.

В Гродненской области список передовиков на уборочной пополняется ежедневно. По 1 тыс. т и более намолотили около 20 комбайнеров. Степан и Артур Толочко из КСУП "Воронецкий" Берестовицкого района стали первым в области семейным экипажем, достигшим значимого результата.

Степан Толочко, для которого это уже 34-я по счету уборочная кампания, не ожидал такого достижения. "Думал, если честно, что молодежь обойдет, но, видимо, сказался опыт. Да и помощь сына стала весомым подспорьем. Работать вместе с родным человеком, которому доверяешь, понимаешь с полуслова, всегда проще. Сейчас на работе буквально от рассвета до заката. Пока погода позволяет, надо сделать максимально много", - отметил комбайнер.

Сейчас в КСУП "Воронецкий" практически завершена уборка озимого рапса. Убрано и более половины площадей зерновых. Средняя урожайность в хозяйстве превышает 66 ц/га. Намолочено более 8 тыс. т зерна.

В Гродненской области более 70 семейных экипажей комбайнов. Причем чаще всего в таких экипажах родителям помогают сыновья или дочери. На пяти комбайнах трудятся муж и жена. Еще в нескольких случаях вместе работают братья. "На селе преемственность поколений, передача опыта от отца к сыну значат очень много. Такие экипажи, да еще и лидеры жатвы, пример для многих других. Такой подход всегда найдет поддержку профсоюзов", - поздравил передовиков Ромуальд Юровский. Он также пообщался с механизаторами, оценил условия для работы. Во время уборочной профсоюз уделяет особое внимание охране труда, обеспечению работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, горячим питанием.

Полным ходом идет уборочная во всех регионах Гродненской области. По данным на 27 июля, зерновые убраны на 21% площадей. В лидерах по этому показателю Кореличский (31%) и Гродненский (29%) районы. Средняя урожайность составляет 41,8 ц/га. Наивысший показатель в Гродненском и Берестовицком районах, где в среднем собирают 67,1 и 50,4 ц/га соответственно. Намолочено в области около 280 тыс. т.-0-

Фото Леонида Щеглова