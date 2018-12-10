Первый студенческий велосипедный гараж откроется в Минске 15 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие первого велосипедного гаража, построенного силами студентов, состоится в Минске 15 декабря, сообщили БЕЛТА организаторы.

Велогараж появится возле дома по ул. Копиевича, 7. Молодые люди самостоятельно разработали проект, согласовали его с администрацией города, нашли финансирование и своими руками построили гараж. Потребность в нем возникла в связи с тем, что заходить в общежитие с велосипедом нельзя, и студентам негде хранить свой транспорт.

После церемонии открытия пройдет дискуссия на тему "Велосипедные гаражи в Минске, перспективы и проблемы" с участием администрации города, велоактивистов, представителей белорусского бизнеса.

Мероприятие организовано молодежным общественным объединением "Солянка" при поддержке Минского велосипедного общества.-0-