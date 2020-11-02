Первый участок 3-й линии метро, общежития и стадионы - какие объекты откроют в Минске к 7 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 7 ноября в Минске откроют несколько социально значимых объектов городской инфраструктуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"В течение этой недели в столице заработают первый участок 3-й линии метро с электродепо; ясли-сад №576 в Московском районе столицы; новый корпус Минского городского клинического онкологического диспансера и после капитального ремонта - общежитие Минского государственного профессионально-технического колледжа декоративно-прикладного искусства им. Кедышко", - перечислили объекты в Мингорисполкоме.

Кроме того, готовятся к открытию 7 школьных стадионов, 2 спортивные площадки и водный объект "Запруда" в Заводском районе.-0-