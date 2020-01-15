Первый в 2020 году резидент зарегистрирован в СЭЗ "Минск"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Минск" зарегистрировала первого в 2020 году резидента - компанию СООО "Техно-Экспресс", которая является одним из ведущих производителей Беларуси в области систем жизнеобеспечения пассажирских вагонов, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Компания "Техно-Экспресс" планирует реализовать инвестиционный проект по производству электрооборудования пассажирских вагонов локомотивной тяги. В частности в СЭЗ она будет заниматься выпуском преобразователей кондиционера - приборов, предназначенных для питания асинхронных двигателей установки кондиционирования воздуха на железнодорожных пассажирских вагонах в составе комплексов электрооборудования и жизнеобеспечения. Данное оборудование будет применяться на вновь строящихся и модернизируемых вагонах.

Новое производство будет отличать высокая степень механизации и автоматизации, высокое качество продукции.

Инвестпроект является одновременно импортозамещающим и экспортно ориентированным. Кроме основного отечественного потребителя - Белорусской железной дороги, продукция компании будет поставляться на рынки стран ближнего зарубежья.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано около 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из более чем 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 70 стран.-0-