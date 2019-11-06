Первый в Беларуси консультационный центр ФСЗН открылся в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси консультационный центр Фонда социальной защиты населения сегодня открылся в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Центр расположен по ул.Толбухина, 6. Ожидается, что он поможет на более высоком уровне оказывать услуги государственного социального страхования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам Беларуси.

"В центре можно получить консультацию по государственному социальному страхованию, научиться заполнять и представлять отчеты, документы персонифицированного учета, в том числе с использованием компьютера, получить все виды справок из перечня административных процедур вне зависимости от территориальной принадлежности плательщика", - пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Посетителей принимают по электронной очереди. Администратор зала помогает выбрать специалиста в зависимости от вопроса, консультирует при необходимости. На специальном терминале можно оставить отзыв о работе инспектора, оценить качество услуг.-0-