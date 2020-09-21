21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси маршрут велобердеров откроется в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Клуб белорусских велобердеров - это инновационный проект Центра экологического воспитания и развития, уникальное объединение людей с активной жизненной позицией, совмещающих велопрогулки с наблюдением за птицами", - отметили в комитете.

Веломаршрут будет включать не только существующие обустроенные велодорожки, но и труднопроходимые лесные тропинки в "Городе птиц" и вдоль Чижовского водохранилища.

Открытие маршрута запланировано на 21 сентября 17.00. Оно приурочено к проведению в Минске Европейской недели мобильности.-0-