Первый в Беларуси полигон ТКО европейского уровня создадут в Минской области к 2022 году

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный региональный полигон твердых коммунальных отходов европейского уровня создадут в поселке Дружный Пуховичского района к 2022 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Объект станет первым в стране региональным полигоном для захоронения ТКО с соответствующей инфраструктурой, отвечающей нормативам ЕС.

Он будет использован для нужд Пуховичского и Червенского районов. Сегодня на территории этих районов эксплуатируются четыре полигона, они будут закрыты и рекультивированы.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (сумма заемных средств составляет 5 млн. евро), а также регионального фонда Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (сумма грантовых средств - 2 млн евро).

Срок реализации инвестиционного проекта - 2019-2021 годы. Уже подписаны кредитное и грантовое соглашения. Подготовлена тендерная документация по проектированию и строительству полигона в соответствии с требованиями Европейского союза, получены техусловия, проведены геологические и геодезические исследования. Ввести полигон в эксплуатацию планируют в 2022 году.-0-