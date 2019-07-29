Первый в Минской области экипаж-двухтысячник появился в Клецком районе

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе появился первый в центральном регионе экипаж-двухтысячник, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.
Экипаж Сергея Костюкевича и Александра Бурака на комбайне КЗС-1218А-1-02 намолотил свыше 2 тыс. т зерна. Передовики трудятся в ОАО "Кухчицы" Клецкого района.
Хорошие результаты показывают также комбайнеры КСУП "Племенной завод Красная Звезда" Клецкого района (намолочено более 1,8 тыс. т), ОАО "Большевик-Агро" Солигорского района (1,8 тыс. т).
Появились двухтысячники и среди водителей. Работник ОАО "Горняк" Солигорского района Алексей Хролович перевез 2,3 тыс. т зерна, Сергей Литошко из ОАО "Заболотский" Любанского района - 2,16 тыс. т.
По общему намолоту и урожайности с большим отрывом лидирует Несвижский район. Здесь собрано около 72,6 тыс. т зерна (у ближайшего соперника - Слуцкого района - 58,5 тыс. т) при урожайности 60 ц/га (в Клецком районе - 49 ц/га).
Всего в регионе убрано более трети площадей (33%), намолочено свыше 583 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 35 ц/га.-0-
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