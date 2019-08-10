Первый в Минской области экипаж-трехтысячник будут чествовать в Клецком районе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комбайновый экипаж Клецкого района первым в области приближается к намолоту в 3 тыс. т зерна, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Передовики трудятся в КСУП "Племенной завод Красная Звезда". Завтра, 11 августа, на одном из полей хозяйства состоится чествование лучших комбайнеров с участием председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко. Благодарственные письма вручат трактористу-машинисту Петру Макрецкому и помощнику комбайнера Александру Демидчику.

Также в числе лучших комбайновые экипажи Сергея Костюкевича и Александра Бурака из ОАО "Кухчицы" Клецкого района, Ивана Лучика и Сергея Гуриновича из филиала "Наша Нива" Слуцкого мясокомбината, Александра и Владимира Антипцевых из совхоза "Рачковичи" Слуцкого района.

Всего в области убрано 76,2% площадей, намолочено свыше 1,3 млн т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 35 ц/га. По общему намолоту лидируют Несвижский (130 тыс. 619 т), Слуцкий ( 111 тыс. 297 т), Копыльский (106 тыс. 456 т), Минский (95 тыс. 900 т) и Клецкий (81 тыс. 834 т) районы.

Наилучшая урожайность отмечается в Несвижском (60 ц/га), Дзержинском (49 ц/га), Клецком (48 ц/га), Минском (45 ц/га) и Молодечненском (42 ц/га) районах. Отдельные хозяйства в этом году получили более 80 ц/га. -0-