17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Минской области интерактивный экологический центр откроется в Руденске, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по массмедиа Пуховичского районного общественного объединения "Пуховичский край" Ольга Лелюкова.

Новый интерактивный образовательный центр будет расположен на базе Руденской вспомогательной школы-интерната, где обучаются 125 детей и подростков с особенностями психофизического развития. "Центр представит уникальные возможности для проведения школьных занятий, открытых уроков, внеклассных мероприятий, подготовки к олимпиадам. Он создается с целью формирования основ экологической культуры у детей и подростков и оборудован учебно-ознакомительным комплексом, предназначенным для теоретических и практических занятий, - пояснила Ольга Лелюкова. - Комплекс различных тренажеров и занимательных настольных игр разработан таким образом, чтобы занятие можно было адаптировать под возраст учеников и их интересы. Это целая лаборатория с интерактивными экспонатами, которые помогают превратить скучные уроки в увлекательный и познавательный процесс. Энергосбережение, обращение с отходами, химическая безопасность - о сложных экологических вопросах детям здесь можно рассказать простым и доступным языком".

Открытие областного информационного экологического центра стало возможным благодаря проекту "Создание условий и инфраструктуры для повышения уровня осведомленности общественности по вопросам изменения климата", который реализует "Пуховичский край" при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по Программе малых грантов Глобального экологического фонда. Этот проект предусматривает поддержку экологического образования и повышения осведомленности населения о глобальных экологических проблемах, продвижение на местном уровне решений, ориентированных на сохранение климата, демонстрацию и распространение технологий, которые могут уменьшить угрозы для глобальной окружающей среды. Он также предполагает создание и развитие социально ответственных механизмов для поддержки экологических инноваций, укрепление партнерских отношений между государственными природоохранными учреждениями, экологическими организациями и местными сообществами для решения экологических проблем и обеспечения устойчивого развития.-0-