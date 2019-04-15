Первый в Минской области Junior STEM-класс открылся в Клецком районе

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Минской области Junior STEM-класс открылся в Рассветовской средней школе Клецкого района, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Здесь младшие школьники будут заниматься программированием, моделированием и робототехникой. Помещение для занятий обустроено всего за месяц, оборудовано по современным стандартам.

При поддержке резидентов Парка высоких технологий закуплены 15 ноутбуков и 19 LEGO-конструкторов для создания программируемых роботов. Представлены наборы для конструирования различных уровней сложности - LEGO WeDo 2.0, LEGO BOOST и LEGO Mindstorms.

В управлении отметили, что Junior STEM-класс - значительный шаг вперед в развитии образовательного пространства района и области.

"Занятия в Junior STEM-классе проходят ежедневно и носят прикладной характер, а проводят их педагоги школы. Системное обучение позволит ребятам не только получить знания по робототехнике и изучению языка программирования Scratch, но и развить у них навыки критического анализа информации, планирования своей деятельности и эффективного воплощения идей", - добавили специалисты.-0-