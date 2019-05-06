Первый в области дом для самостоятельного проживания инвалидов откроют в Чаусском районе

6 мая, Могилев, Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чаусском психоневрологическом доме-интернате (деревня Росинка, Чаусский район) реализуется проект по созданию дома для самостоятельного проживания инвалидов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела стационарного обслуживания престарелых и инвалидов комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Светлана Степанова.

Проект реализуется за счет средств ирландской благотворительной организации ChernobylChildren'sProjectInt. Ltd. в бывшем административном корпусе дома-интерната. Строители уже приступили к внутренним отделочным работам. Это будет дом квартирного типа с бытовыми помещениями (кухней, ванной комнатой и санузлом, помещением для стирки белья, кладовой и другими), который будет предназначен для граждан, ранее проживавших в детском доме-интернате и психоневрологических домах-интернатах и восстановленных в дееспособности.

"До сих пор в области существует проблема с предоставлением жилья для граждан, восстановленных в дееспособности. Им, как правило, некуда идти и негде жить после нахождения в доме-интернате, - отметила собеседница. - После ввода в строй дома в Чаусском районе у них будет возможность полной социальной адаптации в обществе: получить собственное жилье, трудоустроиться и создать семью".

Строительные работы и оснащение нового соцучреждения мебелью и необходимым оборудованием планируется завершить до конца текущего года. В области уже есть три кандидата на заселение в создающийся дом, в интернатных учреждениях региона активно ведется работа по восстановлению дееспособности проживающих. К примеру, при содействии ирландских партнеров, с которыми комитет сотрудничает уже на протяжении 15 лет, в Весновском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития работает отделение сопровождаемого проживания "Теплый дом". Здесь навыки самостоятельности приобретают воспитанники от 9 до 15 лет, а воспитанники старше 18 лет обучаются им в доме-интернате.-0-