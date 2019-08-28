Первый в области мясо-молочный фестиваль проведут в Гомеле 14 сентября

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый в Гомельской области мясо-молочный фестиваль "Мясмолфест" проведут в Гомеле в День города 14 сентября, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" Андрей Зинуков, передает корреспондент БЕЛТА.

Местом проведения масштабного мероприятия станет площадка у Ледового дворца. С 10.00 до 23.00 на многочисленных локациях для разных возрастов праздник вкуса и хорошего настроения будут создавать 11 предприятий региона - производителей мясной и молочной продукции.

Узнать, как правильно испечь сырники, приготовить хороший стейк, предложат во время специальных мастер-классов. Параллельно начнет работу дегустационная зона.

В течение праздника на соревновательных и развлекательных площадках, в играх и конкурсах гости смогут заработать специальную валюту фестиваля - мясомолкоины. За них можно будет приобрести мясную, молочную и другую продукцию гомельских производителей. В спортивной зоне настоящие профессионалы обучат катанию на роликах, скейтах. Здесь же пройдут различные состязания, эстафеты.

Совместно с одним из автодилеров в этот день организуют и автоквест. Ожидается, что его участниками станут около 50 автолюбителей. В числе призов, за которые они поборются, - окорок и головка сыра.

Еще одна локация познакомит гостей праздника с транспортом, который использовался в разное время для сбора молока, - от обычных телег до современных молоковозов с лабораториями.

В программе также фуд-корты, в том числе молодежный с бургерами, пиццами, живой уголок, фотолокации. Хорошее настроение гостей со сцены фестиваля своими музыкальными номерами поддержат группы "Дискотека Авария", "Дрозды", шоу "Аллюр", творческие коллективы предприятий региона.

Фестиваль проводится по инициативе областного и при поддержке городского исполнительных комитетов.-0-