Первый в Витебской области центр экологического просвещения откроется в Глубокском районе

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области откроется первый региональный центр экологического просвещения, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по масс-медиа общественного объединения "Клюквачи" Ольга Лелюкова.

"Сохранение биоразнообразия, смягчение негативных последствий изменения климата, предотвращение деградации и восстановление истощенных земель, предупреждение загрязнения международных водотоков, улучшение ситуации со стойкими органическими загрязнителями, развитие экологического туризма - для реализации этих важных природоохранных мероприятий надо информировать и вовлекать в работу общественность. С этой целью в Глубокском районе Витебской области создается первый региональный центр экологического просвещения", - сказала Ольга Лелюкова.

Новый экологический центр будет способствовать формированию комплексной системы экологического просвещения в Витебской области по вопросам предотвращения, смягчения и адаптации к последствиям изменения климата, а также сохранения окружающей среды. "К примеру, в городе Глубокое с населением около 19 тыс. человек, где львиную долю застройки составляет частный сектор, нет ни одного дома или квартиры, в которых энергоснабжение частично или полностью обеспечивали бы возобновляемыми источниками энергии. Этот факт подтверждает недостаток экологической информации на местном уровне. Данный проект призван изменить ситуацию в регионе. Особое внимание в просветительской работе будет уделяться подрастающему поколению", - отметили в общественном объединении.

В помещениях центра оборудован демонстрационно-образовательный конференц-зал, предназначенный для проведения встреч, конференций, семинаров и других мероприятий в области экологического просвещения для жителей Глубокского, а также соседних районов. Само здание центра оборудовано возобновляемым источником энергии - солнечным коллектором.

Открытие экологического центра стало возможным благодаря проекту Программы малых грантов Глобального экологического фонда "Повышение уровня информирования общественности по вопросам смягчения и адаптации к последствиям изменения климата", который реализует общественное объединение "Клюквачи" при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-