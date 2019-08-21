Первый в Витебской области ветропарк планируют ввести в строй в августе

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Витебской области ветропарк планируется ввести в эксплуатацию в августе. В настоящее время на объекте проводятся пуско-наладочные работы, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности.

Две ветроустановки немецкой компании Vensys смонтированы в районе деревень Симаново и Емельяново Лиозненского района. Их суммарная мощность приближается к 6 МВт. Высота над уровнем моря в месте, где размещаются ветрогенераторы, составляет 265-274 м. В конструкции ветроустановок применены постоянные магниты, в результате чего ветряки работают бесшумно.

По словам директора ООО "ВетроВатт" Валерия Александрова, в реализацию проекта вложено около $8 млн заемных средств и средств предприятия. При производстве зеленой энергии будет максимально использовано оборудование белорусских предприятий. Планируемая годовая выработка электрической энергии - около 18 млн кВт.ч в год.

"Ввод в эксплуатацию и выдача мощности в энергосистему запланированы на третью декаду августа текущего года", - рассказали в областном управлении.-0-