Первый выпуск института Следственного комитета прошел в городской ратуше Минска

﻿28 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Первый выпуск молодых следователей, впервые принятых на службу, осуществил Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Следственного комитета. Церемония состоялась сегодня в городской ратуше Минска. Дипломы вручил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.

"Радует то, что наш институт, которому в этом году исполнился только год, уже способен подготавливать кадры для ведомства на достаточно высоком уровне. Сегодняшние выпускники - это молодые специалисты, которые получили юридическое образование, были приняты на службу в Следственный комитет, прошли четырехмесячные курсы переподготовки, получили более углубленные теоретические знания", - сказал Дмитрий Гора. - Самое главное, я думаю, они получили практическую подготовку, которая нужна следователям. И по актуальным направлениям деятельности, таким как противодействие киберпреступности. Думаю, что, получив знания, этот опыт, они смогут быть настоящими следователями, защищать нашу Родину, стоять на страже прав и законных интересов наших граждан".

Дмитрий Гора

Председатель СК также выразил благодарность преподавательскому составу, поздравил выпускников и пожелал им профессиональных успехов.

В торжественной обстановке 24 выпускникам вручили дипломы о повышении квалификации. Среди них - следователи, впервые принятые на службу и прошедшие обучение по программе переподготовки по специальности "организация досудебного уголовного производства".

На протяжении четырех месяцев обучения высококвалифицированный преподавательский состав и следователи-практики не только усилили общеюридическую подготовку слушателей инновационными знаниями в области цифровой криминалистики, но также помогли выработать необходимые навыки в работе с цифровыми следами на месте происшествия, в квалификации отдельных видов преступлений, повысить уровень владения огнестрельным оружием и приемами самообороны.

Участие в мероприятии приняли руководители ведомства и профессорско-преподавательский состав учреждения образования.-0-

Фото Максима Гучека