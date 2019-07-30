Первым в Беларуси рубеж по намолоту в 3 тыс. т преодолел комбайнер из Гродненского района

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер производственного кооператива им. В.И. Кремко Гродненского района Андрей Росеник первым в стране намолотил свыше 3 тыс. т зерна нового урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня передовика в поле чествовали представители хозяйства и отраслевого профсоюза. К слову, механизатор был и первым тысячником в стране. Знаковый рубеж он преодолел 16 июля.

Председатель Гродненского райкома профсоюза работников АПК Александр Будник награждает комбайнера производственного кооператива им. В.И. Кремко Андрея Росеника

Для Андрея Росеника нынешняя страда 14-я по счету. "Сказать, что стремился именно к достижению, наверное, нельзя. Просто делал свою работу качественно и ответственно, - отмечает он. - Составляющих успеха много. Это и подготовка техники, и отношение к труду, но, самое главное, урожай. Все-таки уборочная - венец и итог кропотливой работы. Базу для хорошего урожая закладывали еще прошлой осенью, кропотливо трудились и сегодня получаем достойный результат". Практически сразу после уборочной механизатор пересядет на трактор и будет занят на вспашке и севе зерновых.

Во время награждения

В ПК им. Кремко уборочная выходит на финишную прямую, убрано более 86% площадей. Урожайность выше, чем в прошлом году, и составляет почти 73 ц/га. Валовой сбор зерна - почти 20 тыс. т. Примечательно, что практически все из 15 задействованных на уборочной экипажей комбайнов в хозяйстве перешагнули тысячетонный рубеж по намолоту. Есть среди передовиков и водители. Например, Иван Кашето на МАЗе стал первым в хозяйстве, кто перевез более 2 тыс. т зерна нового урожая.

Во время уборки зерновых

По данным на 30 июля, в Гродненской области убрано свыше 50% площадей. Валовой сбор зерна составил почти 660 тыс. т при средней урожайности около 39.3 ц/га, что на 8 ц/га выше прошлогоднего. В лидерах по темпам уборочной Берестовицкий и Гродненский районы, где зерновые уже убраны на трех четвертях площадей. Наивысшая урожайность получена в Гродненском и Кореличском районах - 59,7 и 52,4 ц/га соответственно. В Гродненском районе валовой сбор зерна превысил 130 тыс. т.

Председатель Гродненской областной организации профсоюза работников АПК Иван Олизарович рассказал, что в регионе рубеж в 1 тыс. т по намолоту уже превысили более 200 экипажей. Есть в регионе и восемь комбайнеров-двухтысячников. Большинство из них трудятся в Гродненском районе. Более 150 водителей уже перевезли по 1 тыс. т зерна и более.

"Повсеместно передовиков - комбайнеров, водителей, тех, кто задействован на зернотоках, сушильных комплексах, - чествуют представители профсоюзов, хозяйств, местной власти и общественных организаций. Однако в центре внимания и вопросы охраны труда, техника безопасности, создание достойных условий для работы и отдыха", - отметил Иван Олизарович. Во всех хозяйствах области задействованные в уборочной работники обеспечены горячим питанием. Во многих из предприятий закуплены складные комплекты мебели - в поле за несколько минут разворачивается мобильная столовая.-0-

Фото Леонида Щеглова