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14 декабря 2021, 08:50

Пещера Гринча, квест-шоу и Трескун Верхнедвинский: новогодние резиденции откроются в Витебской области

Фото из архива
Фото из архива
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14 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В районах Витебской области в этом году будут работать около 15 новогодних резиденций Дедов Морозов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

В Витебском районе штаб-квартира главного новогоднего персонажа откроется 17 декабря в лагере "Спартаковец" в д.Барвин. Здесь пройдет благотворительная программа для воспитанников детских домов семейного типа, из опекунских и приемных семей, а также сирот. Впервые на квест-шоу маленькие гости встретят мультяшных героев - Малефисенту, Домовенка Бубу, монстриков, а также основного новогоднего антагониста Гринча, который похищал Рождество. В его пещере с помощью волшебных опытов ребятам предстоит найти часть посоха Деда Мороза, который поможет вернуть утерянный праздник. Мальчики и девочки побывают в комнатах Снеговиков, где получат предсказания на грядущий год. В конце квеста маленькие помощники Деда Мороза и Снегурочки победят зло, спасут Новый год и получат подарки и массу положительных эмоций. В резиденции вплоть до ее закрытия 15 января, которая ознаменуется традиционным праздником "Гулі ў Дзядулі", побывают ребята из Витебска, Новополоцка и Чашникского района.

Детективное расследование проведут в резиденции Деда Мороза в Полоцком районе. С 18 декабря по 6 января мальчики и девочки смогут приехать в микрорайон Боровуха-2, где с 2014 года поселился зимний волшебник и с радостью принимает маленьких гостей не только из Полоцка и района, но и всей Витебской области. В его резиденции каждый день, кроме новогодних дат, будет проходить по два представления, рассчитанных на 50-60 человек. Во время каждого визита мальчики и девочки отправятся с братьями Колобками в квест на свежем воздухе, будут находить зашифрованные послания и выполнять каверзные задания Бабы Яги и ее подручных. Гостям резиденции предстоит отправиться по следам лап Тигра и выяснить, кто прав, кто виноват, а кто, даже будучи злым, способен на добрые поступки.

В Верхнедвинском районе верховодить праздником будет Трескун. Он поселился в одном из старейших дендропарков области. Здесь сказочные герои помогли выстроить волшебнику, повелевающему трескучим морозом, добротный дом, куда не прочь заглянуть и маленькие, и взрослые посетители. Гостеприимный хозяин распахнет двери своей резиденции 26 декабря, а уйдет в отпуск 8 января. В этом году убранство дома будет наполнено поделками и скульптурами из природных материалов. Гости Трескуна смогут покататься на лошадях - как верхом, так и в карете. Детишки будут водить хороводы, отгадывать загадки на природную тематику, а в пунктах выездной торговли подкрепятся новогодними лакомствами и согреются горячим чаем. Самые смелые и отважные отправятся на приключения и борьбу с Бабой Ягой, которая со своими помощниками будет строить козни и пытаться испортить праздник. Затем все дружно отпразднуют победу над злом и получат напутствия на будущий год, пожелания здоровья и счастья.-0-

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анонс Витебская область праздник
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