Пешеходные маршруты для людей с нарушениями зрения оборудуют в Минске и Витебске

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское товарищество инвалидов по зрению (БелТИЗ) совместно с учреждением реабилитации "Центр успешного человека" реализуют новый проект в сфере организации доступной среды "Больше свободы: навигационные системы для людей с инвалидностью", сообщили БЕЛТА в общественном объединении.

Теперь любой человек, используя бесплатное приложение BuzzPoint, сможет, находясь на расстоянии 50 метров от объекта и ближе, активировать речевой информатор и по звуковому сигналу безошибочно определить месторасположение, что поможет самостоятельно к нему дойти.

Уже началась работа по оборудованию двух пешеходных маршрутов для незрячих в Минске и Витебске. Сегодня в конференц-зале офиса БелТИЗ прошел обучающий семинар по составлению речевых маршрутных карт. Аналогичное мероприятие состоится и 26 марта.

"Речевой информатор создавался более года, прошел все необходимые технические испытания в соответствии с законодательством", - рассказали в общественном объединении.

Проект осуществляется при финансовой поддержке посольства США в Беларуси и направлен на реализацию Конвенции о правах инвалидов. Его цель - повышение уровня социальной независимости людей с инвалидностью по зрению через создание новых возможностей индивидуальной мобильности. Люди с инвалидностью смогут узнать, как работают речевые информаторы, приобретут навыки пользования и управления ими через смартфон.-0-