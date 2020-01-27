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27 января 2020, 16:21

Пешеходные переходы в Могилеве и Бобруйске будут освещены дополнительно

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В Могилевской области за 2019 год отмечено 150 наездов на пешеходов, большая часть аварий происходила в темное время суток. Чтобы сократить число происшествий с участием пешеходов, в Могилеве и Бобруйске зебры оборудуют дополнительным освещением. На месте демонтированных пешеходных переходов планируют устанавливать ограждения. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник УГАИ УВД Могилевского облисполкома Вячеслав Крылов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Почти 30 тыс. нарушений правил дорожного движения пешеходами зафиксировано в Могилевской области за 2019 год. Около 3 тыс. человек находились в состоянии алкогольного опьянения. Одна из самых многочисленных категорий ДТП - наезды на пешеходов. В 150 авариях пострадали 142 пешехода, 18 человек погибли", - отметил он.

Наличие фликера в темное время суток - требование правил дорожного движения. Однако не все пешеходы понимают его необходимость. Есть требование и к водителям: в обязательном порядке снижать скорость при подъездах к таким переходам. Однако каждый третий наезд на пешеходов происходит именно на переходах. Как отметил Вячеслав Крылов, в 2019 году сотрудниками ГАИ было пресечено почти 7 тыс. нарушений правил проезда пешеходных переходов.

"Но здесь проблема не только в водителях. Иногда сами пешеходы создают аварийные ситуация. Люди часто переходят проезжую часть в неустановленных местах. А иногда - и в паре метров от оборудованных переходов. Кроме этого, бывали случаи, когда пешеходы попросту ходили по проезжей части в темное время без светоотражающих элементов. Случается и такое, что пешеход бывает в нетрезвом состоянии. Итог таких ситуаций всегда неутешителен", - подчеркнул Вячеслав Крылов.

Сотрудники ГАИ проводят большую агитационную работу как с пешеходами, так и с водителями. Продолжаются работы по обустройству безопасной и комфортной дорожной среды. Однако не все понимают, что грубое нарушение ПДД влечет за собой ряд последствий, иногда и необратимых. Соблюдение правил дорожного движения, внимательное отношение всех участников движения друг к другу помогут сохранить чью-то жизнь и здоровье.

Всего за 2019 год на территории Могилевской области было зарегистрировано 405 ДТП, в которых 451 человек получил травмы, 52 погибли. По сравнению с 2018 годом число аварий уменьшилось на 23 случая, количество погибших уменьшилось на 13 человек, пострадавших - на 25.-0-

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Бобруйск ГАИ дороги ДТП Могилев Могилевская область
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