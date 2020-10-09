Песни под гитару, селфи с рысью и создание оберегов - в Гомельской области пройдет молодежный форум

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный форум Гомельской области пройдет 10 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Действо регионального масштаба развернется под сводами легкоатлетического манежа "Динамо". Эта мегаплощадка объединит сотни молодых людей со всех уголков юго-восточного региона. Несколько интерактивных зон с учетом интересов современного поколения не оставят равнодушными парней и девушек, уверены организаторы.

Программа форума включает как современные молодежные направления, так и самобытные белорусские традиции. Многие площадки в интерактивном формате презентуют достижения молодых и целеустремленных жителей региона. "В числе самых значительных - белорусские студенческие отряды. Одна из крупнейших площадок форума - зона БСО. Пройти мимо не получится - большие буквы #БСО и кресла-мешки привлекут внимание каждого. Стеллажи с достижениями студотрядов, песни под гитару - лучшая визитная карточка этого молодежного движения", - уверены в обкоме.

Интерактивные игры позволят гостям окунуться в трудовые будни молодых энтузиастов. Через игру будет презентовано многообразие профилей БСО. К примеру, участников ждет студотрядовское троеборье - игры "Собери студотрядовца", "Почувствуй себя бойцом студенческого отряда" и "Прежде чем построить свой дом - научись забивать гвозди".

На локации "Живи ярко!" предложат проявить логику, смекалку и ловкость в батлах настольных игр. Болеть за участников и подбадривать их будут ростовые куклы - пара рысей ХК "Гомель". Эти веселые и яркие фигуры - молодежный и спортивный символ города Гомеля. Кстати, они не откажутся от оригинального селфи.

Активисты БРСМ будут раздавать сувениры с национальной символикой - бумажные журавлики и красно-зеленые ленточки - в знак поддержки мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. А некоторые участники на время смогут вернуться в прошлое, точнее - освоить одно из ремесел наших предков. "Речь о стильных изделиях со смыслом - мастер-классах по изготовлению оберегов кукол-мотанок. Марафон мастер-классов продолжат также занятия по боди-арту, плетению кос", - рассказали в областной организации БРСМ.

Участники форума смогут оставить посыл в будущее на импровизированном дереве пожеланий.

Площадка "Беларусь - крынiца натхнення" встретит гостей в стиле разных времен. Модели Центра моды и красоты "Хрустальная Нимфа" предстанут в стилизованных дизайнерских нарядах и в образах средневековых рыцарей.

На мольбертах будет представлена выставка фотопроектов молодежного союза. "Фоном для селфи или группового снимка, одновременно напоминанием о значимости каждого из представителей молодого поколения, станет фотозона "Беларусь - это мы". Собственно, этому принципу и подчинена вся концепция форума", - уточнили организаторы.

Локации будут открыты с 17.00. Одним из основных мероприятий в рамках форума станет открытый диалог "Беларусь - это мы!", который пройдет с 17.30 по 18.30 в Центре инклюзивной культуры. Предусмотрен новый формат - блицмнений. Команды участников в перекрестном опросе обменяются своими позициями и взглядами с гостями. Площадка объединит не только лидеров молодежного движения, но и представителей местной власти, а также Национального собрания Республики Беларусь.

Ярким завершением субботнего вечера станет концертная программа. К действу присоединятся более 50 участников республиканского автопробега "За единую Беларусь!".

Мероприятие нацелено на раскрытие потенциала молодежи, воспитание чувства патриотизма и уважения к истории и традициям родного края.

Организаторы - Гомельский облисполком, Гомельская областная организация ОО БРСМ.-0-