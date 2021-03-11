Петрашова: молодежь - это стратегический и кадровый ресурс нашей страны

11 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежь - это стратегический и кадровый ресурс нашей страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова во время встречи с молодежью Могилева.

"Молодежь во многом определяет не только настоящее, но и будущее нашего государства, которое доверительно относится к современному поколению и поддерживает молодежные инициативы. Молодежь - сила нашей страны, важный стратегический и кадровый ресурс", - отметила Ольга Петрашова.

Участниками встречи стали представители Молодежного парламента города, учащиеся старших классов общеобразовательных школ, лицеев, колледжей. Присутствовала и работающая молодежь. Встреча прошла в формате открытого диалога. В своем выступлении Ольга Петрашова остановилась на основных аспектах, которые обсуждались во время VI Всебелорусского народного собрания. Кроме этого, были обсуждены вопросы молодежной общественно-политической активности в областном центре, развития молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, сохранения и приумножения культурного наследия, формирования позитивного имиджа страны в молодежной среде.

"Молодых людей интересуют перспективы обучения профессиям, востребованным сегодня, проблемы трудоустройства молодых специалистов и социальные гарантии для них, - поделилась депутат Палаты представителей. - Сегодня перед молодыми людьми стоит большой выбор. Молодежь должна ставить четкие цели перед собой, быть всегда в поиске, бороться и добиваться положительных результатов в намеченном, обладать высокой работоспособностью. В нашей стране любой, кто проявляет инициативу, трудится, заявляет о себе, будет замечен, и у каждого есть перспективы роста".

Как отметила Ольга Петрашова, современная молодежь готова и хочет участвовать в жизни своей страны. "Ребята предлагают ряд разнообразных идей, инициатив, патриотических акций, проектов по оказанию помощи и поддержки разным категориям граждан: инвалидам, пожилым, ветеранам войны и труда, творческой и талантливой, спортивной и обучающейся молодежи", - подчеркнула Ольга Петрашова.

В Могилеве уже есть несколько успешно реализованных инициатив, которые предложили в Молодежном парламенте, молодежь города активно принимает участие в различных проектах и акциях. Среди них интернет-акция "Беларусь начинается с меня!", организованная депутатом Палаты представителей, идея которой заключалась в том, чтобы люди на местах высказали свое мнение, озвучили свое отношение к тому, как важно ценить то, что сегодня имеем. Неравнодушная молодежь приняла участие в патриотической акции "Беларусь. Моладзь. Натхненне", состоявшейся в Могилеве в рамках масштабного творческого проекта, акции "Твори добро", "Пожилому забота и внимание", "Я - будущий избиратель" и другие.

"В своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании глава государства отметил, что молодежи отводится большая роль в ближайшей пятилетке. И мне как депутату важно реализовать поставленные задачи в работе с молодым поколением моего региона. Беларусь будущего за талантливой, креативной молодежью, за новыми возможностями и интересными проектами", - подчеркнула Ольга Петрашова.-0-