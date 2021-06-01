Петрашова: важный вектор нашего государства - поддержка детей всех возрастов

1 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Один из важных векторов развития нашего государства - поддержка детей всех возрастов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова во время передачи подарков для отделения медицинской реабилитации для детей раннего возраста с поражением ЦНС с нарушением функции опорно-двигательного аппарата Могилевской областной детской больницы.

"И в жизни нет ничего дороже, чем здоровье наших деток, - отметила Ольга Петрашова. - Наша медицина стремительно развивается. У нас созданы все необходимые условия, которые нужны для сохранения жизни и здоровья детей, рожденных раньше положенного срока. Врачи своим теплом, профессионализмом, с помощью современного оборудования спасают малышей и вносят самый большой вклад в наше будущее. В День защиты детей мы еще раз говорим спасибо медицинским работникам, выражаем слова поддержки родителям малышей, а всем деткам желаем здоровья".

Как отметила Ольга Петрашова, сегодняшняя акция приурочена еще к одной важной дате - в этом году Белорусский союз женщин отмечает свое 30-летие. "Потому активисты почти каждой первички наметили для себя выполнение тридцати важных и добрых дел. Мы не стали исключением. Сегодня, можно сказать, дали старт", - отметила депутат.

Участники акции привезли в подарок для маленьких пациентов более полутысячи различных пеленок.

По словам главного врача детской областной больницы, члена Совета Республики Игоря Каско, отделение медицинской реабилитации для детей раннего возраста с поражением ЦНС с нарушением функции опорно-двигательного аппарата рассчитано на 30 коек, на сегодняшний день на госпитализации находятся около 30 детей, еще несколько человек получают помощь в режиме дневного пребывания. В отделении новорожденных в среднем от 30 до 40 детей ежедневно находятся на госпитализации.

"Наша больница работает по 22 врачебным специальностям. Мы выхаживаем детей от 500 грамм и выше. Конечно, у нас очень большие расходы инвентаря. И сегодня наши гости привезли нам пеленки - они очень нужны. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим гостям, которые не забывают больницу, наших пациентов и медицинских работников. А они сделают все, чтобы детки росли здоровыми, крепкими и красивыми, - подчеркнул Игорь Каско. - Сегодня, в День защиты детей, Могилевская детская областная больница принимала друзей. Нас посетили депутаты Палаты представителей, Белорусский союз женщин, общественная организация "Патриоты Беларуси", которые приехали помочь нам. Мы очень ценим такое внимание".-0-