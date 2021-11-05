Петришенко: белорусское образование котируется в мире

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусское образование котируется в мире, поэтому вузам важно увеличивать экспорт образовательных услуг. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область Игорь Петришенко провел встречу со студентами Гродненского государственного медицинского университета. Во время открытого диалога говорили в том числе о развитии медицинского образования. Вице-премьер отметил: Гродненский медуниверситет - один из ведущих медицинских вузов страны.

"Что касается перспектив, то обсуждали сегодня увеличение экспорта образовательных услуг. Тем более тот уровень образования, который дается в нашей стране, в том числе и в Гродненском медуниверситете, по подготовке специалистов, котируется в мире. Люди из разных стран, из разных уголков земного шара знают об этом, приезжают учиться, получают основательную теоретическую и практическую подготовку и уезжают на родину хорошими специалистами", - отметил Игорь Петришенко. Он подчеркнул, что важно постоянно совершенствовать материально-техническую базу учебных заведений, оперативно внедрять современные наработки и технологии. В Гродно для этого делается немало. Есть, в частности, планы по закупке нового симуляционного оборудования.

Обсудили во время встречи и пилотный проект университетской клиники. В 2019 году областная больница и медуниверситет стали комплексом, позволившим объединить практические и теоретические наработки для более эффективного оказания медицинских услуг и повышения качества образования.

"В целом в развитие системы здравоохранения по всей стране государство вкладывает большие деньги, чтобы каждый человек был уверен в том, что при необходимости получит весь комплекс высокотехнологичной медицинской помощи", - отметил Игорь Петришенко.

Гродно в этом плане не исключение. Ранее область была единственной в стране, где не было специализированного учреждения по оказанию онкологической помощи. Сейчас реконструируется городская больница №3 Гродно под областной онкологический диспансер. Новый медицинский центр будет отвечать самым высоким требованиям. Первую очередь планируют сдать в 2022 году, полностью же введут диспансер в строй к 2025 году. Необходимое финансирование на реализацию проекта выделено.

Игорь Петришенко поблагодарил студентов и сотрудников университета за то, что они в пандемию не остались в стороне, помогали. Многие из них работают в "красных зонах. Отметил вице-премьер и высокий уровень вакцинации в Гродненском медуниверситете. Медики ответственно отнеслись к этому вопросу: среди студентов и преподавателей более 80% привиты. Активно вакцинировались и студенты-иностранцы.

"Встреча проходит накануне важного праздника - 7 Ноября. Он получил новое развитие: власти отчитываются перед людьми, рассказывают о том, что сделано, как сохраняются традиции. Важно и то, что вводятся новые объекты. Это также одна из традиций праздника", - отметил Игорь Петришенко.

Сегодня он, к слову, принимает участие в открытии второй очереди научно-технологического парка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В здании площадью около 6,5 тыс. кв.м разместились производственные и офисные помещения, конференц-зал, коворкинг-центр.

Также с участием вице-премьера сегодня торжественно откроют музейную экспозицию в Старом Замке в Гродно. В замке завершен один из этапов реконструкции.-0-

Фото Леонида Щеглова