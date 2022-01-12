Петришенко: эффективность воплощения на практике норм Конституции зависит от каждого

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко встретился сегодня на диалоговой площадке по обсуждению основных положений проекта Конституции с учащимися и трудовым коллективом Минского государственного лингвистического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как только проект изменения Конституции был опубликован, все активно включились в обсуждение. Мы видим, что ежедневно поступает все больше и больше откликов. Соответствующие предложения будут обработаны рабочей группой, чтобы выйти на согласованный вариант, который будет выноситься на референдум. Мы примем Основной закон с теми изменениями, которые будут выработаны людьми", - сказал Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко

Как отметил вице-премьер, развитие белорусского общества прошло определенные этапы, но курс развития страны остается неизменным. "Это ориентировка на социально-правовое государство, обеспечение в полной мере тех обязательств, которые государство взяло на себя, не только прописав в Основном законе, но и реализовав на практике. Мы это видим по тем огромным социальным проектам, которые реализуются в нашей стране, соответствующим инфраструктурным проектам, строящимся городам и малым населенным пунктам, развивающимся сетям автомобильных дорог и видам транспорта, - подчеркнул он. - Все, что касается нашей жизнедеятельности, подчинено определенным правилам, объективным законам развития и основному порядку, который определяется в нашей Конституции. То есть мы хотим в нашем доме, именуемом Беларусью, жить комфортно, уютно, безопасно. Для этого, помимо того, что все работают на этот результат, мы должны подчиняться определенным фундаментальным правилам, изложенным в Основном законе. Конституция - это сбалансированный документ. Помимо гарантирования прав, там есть обязанность каждого гражданина".

"Время продиктовало необходимость корректировки определенных положений, введения ряда новых институтов. Жизнь показала востребованность и оправданность существования Всебелорусского народного собрания, которое было впервые инициировано Президентом в 1996 году. Их состоялось всего шесть, и этот орган необходимо включать в Конституцию, а также разъяснить перераспределение полномочий. Поэтому нам важно, чтобы в дискуссиях принимали активное участие не только специалисты по праву, но и те люди, которые непосредственно в реальной жизни осуществляют реализацию тех или иных норм положений, в частности, касающихся социальной сферы: здравоохранения, соцзащиты и образования, - обратил внимание Игорь Петришенко. - С учетом изменяющейся обстановки, событий, произошедших в Казахстане, небезразличное к дальнейшей судьбе своей страны белорусское общество увидело, что отдельные элементы необходимо откорректировать и прописать, чтобы не позволить расшатать и поколебать наш суверенитет, независимость и целостность республики".

Во время встречи

По его словам, нормы Конституции должны быть воспринимаемы молодежью, поскольку в дальнейшем она будет реализовывать их на практике и развивать страну.

"Реализация положений Основного закона, которые будут акцептованы, одобрены, поддержаны и приняты народом на референдуме, будет осуществляться посредством принятия ряда законодательных актов и так дальше по цепочке с точки зрения соответствующих полномочий, органов, функционирующих в нашей стране. Насколько эффективно эти нормы будут воплощены на практике, зависит от каждого человека. Это связано с нашей дальнейшей судьбой, суверенитетом и безопасностью Беларуси, комфортом проживания, светлым будущим, которое мы формируем для детей и внуков. Им дальше брать эту эстафету и развивать нашу страну, чтобы она всегда была на карте мира и оставалась независимой. Белорусы - это всегда про миролюбие, заботу о собственном доме, стране, семье. И мы должны гармонично развиваться, базируясь именно на этих исторических незыблемых для нас постулатах", - заключил заместитель премьер-министра.-0-

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Фото Рамиля Насибулина