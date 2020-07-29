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29 июля 2020, 18:54

Петришенко: грамотные действия наших медиков спасли тысячи жизней

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вручает Благодарность Президента главному врачу Могилевской детской поликлиники Галине Петровой
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вручает Благодарность Президента главному врачу Могилевской детской поликлиники Галине Петровой
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29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Грамотные действия белорусских врачей спасли тысячи жизней. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время торжественного вручения наград медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии
Во время церемонии

"Спасибо всей системе здравоохранения Беларуси и медикам Могилевщины. Они, как и все, сконцентрировались, перегруппировались и достойно выдержали удар коронавирусной инфекции. Каждый на своем месте проявил самоотверженность, мужество и самоотдачу. Все силы, знания и старания они направляли на то, чтобы оказать медпомощь людям, которые здесь проживают, - отметил Игорь Петришенко. - Было важно точечно определить алгоритм действий, потому что у каждого пациента симптомы и развитие инфекции проходили по-разному. В боевых условиях разработали методики, к каждому заболевшему врачи проявляли индивидуальный подход. Грамотные действия наших врачей спасли тысячи и тысячи жизней. Наша система здравоохранения доказала свою работоспособность и эффективность. Нужно и дальше продолжать высоко держать флаг белорусской медицины".

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вручает почетную грамоту Совета Министров врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии и реанимации стационара Осиповичской центральной районной больницы Александру Артамонову
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вручает почетную грамоту Совета Министров врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии и реанимации стационара Осиповичской центральной районной больницы Александру Артамонову

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вручает почетную грамоту Совета Министров врачу общей практики (заведующему) отделением общей практики Могилевской поликлиники № 7 Виктории Ярошкиной
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вручает почетную грамоту Совета Министров врачу общей практики (заведующему) отделением общей практики Могилевской поликлиники № 7 Виктории Ярошкиной

Сегодня в Могилеве около 70 человек в торжественной обстановке получили заслуженные награды.

Во время церемонии
Во время церемонии

Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич вручает почетную грамоту главному врачу Бобруйской городской поликлиники № 3 Наталье Кизимовой
Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич вручает почетную грамоту главному врачу Бобруйской городской поликлиники № 3 Наталье Кизимовой

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Наталья Жукова награждает знаком "Отличник здравоохранения Республики Беларусь" главную медицинскую сестру Могилевского областного противотуберкулезного диспансера Валентину Сафонову
Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Наталья Жукова награждает знаком "Отличник здравоохранения Республики Беларусь" главную медицинскую сестру Могилевского областного противотуберкулезного диспансера Валентину Сафонову

"Наша поликлиника быстро адаптировалась к требованиям времени из-за коронавируса: разграничили потоки пациентов, организовали инфекционное отделение, строго соблюдали санэпидрежим. Для всех нас это было что-то новое, ни у кого не было подобного опыта. И всем коллективом, шаг за шагом, мы отвоевывали у коронавируса жизни людей, - поделилась врач общей практики, заведующая отделением общей практики Могилевской поликлиники №6 Татьяна Дука. - Сегодня я получила высокую награду. В этом заслуга всего коллектива, потому что наши доктора самоотверженно работали на протяжении всего времени, администрация поликлиники прислушивалась к каждой проблеме, с которой мы сталкивались. С самых первых дней мы были полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, у нас были как материальные, так и человеческие ресурсы, чтобы преодолеть этот непростой период. Мы старались выполнять свою работу честно и ответственно, и приятно, что руководство это отметило".

Врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением Чаусской центральной районной больницы Светлана Волчкова уверена, что без поддержки со стороны общественности победить коронавирус было бы сложнее. "Коронавирус показал, что для победы над сложным заболеванием нужна большая совместная работа - как медработников, так и общественности. Мы сплотились в борьбе за здоровье жителей. В работе нас поддерживали обычные люди, частные предприниматели, представители районной и областной власти, - поделилась Светлана Волчкова. - Я хочу пожелать своим коллегам и всем людям здоровья. Берегите его, потому что это самая большая ценность".

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко поздравляет врача-инфекциониста, заведующего инфекционным отделением Чаусской центральной районной больницы Светлану Волчкову
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко поздравляет врача-инфекциониста, заведующего инфекционным отделением Чаусской центральной районной больницы Светлану Волчкову

"Первый пациент с коронавирусной инфекцией появился у нас 4 апреля. Были сложные и напряженные времена, но мы смогли преодолеть их. Сейчас заболевших стало намного меньше, однако нельзя расслабляться. Наши сотрудники продолжают работать в защитных костюмах, мы призываем людей соблюдать все правила, чтобы продолжать сдерживать распространение вируса, - поделился главврач Могилевского областного противотуберкулезного диспансера Виктор Воробьев. - Самое большое наше достижение - видеть, как выздоравливают и восстанавливаются люди. Нам очень помогали люди, предприятия и организации города, индивидуальные предприниматели".

Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич поздравляет главного врача Могилевского областного противотуберкулезного диспансера Виктора Воробьева
Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич поздравляет главного врача Могилевского областного противотуберкулезного диспансера Виктора Воробьева

"Жители нашего региона, как и весь мир, столкнулись с этой бедой. К чести наших медиков, все их действия были профессиональными, выверенными. Врачи показали, что они не боятся трудностей. Мобилизация всех сил и средств медицины, предприятий и организаций, вертикали власти позволила минимизировать последствия этой беды в регионе, - отметил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. - Мы горды тем, что эта болезнь находится под контролем наших врачей. Имеющиеся средства и опыт людей позволили локализовать вирус. Пользуясь возможностью, мы говорим спасибо медицинским работникам всех рангов, которые встали на защиту населения".-0-

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравляет заместителя главного врача Чериковской центральной районной больницы Юлию Актысеву
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравляет заместителя главного врача Чериковской центральной районной больницы Юлию Актысеву

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравляет врача-терапевта отделения дневного пребывания Кировской центральной районной больницы Нину Бовтович
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц поздравляет врача-терапевта отделения дневного пребывания Кировской центральной районной больницы Нину Бовтович

Во время церемонии
Во время церемонии

Фото Олега Фойницкого

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болезни вирус врачи Заяц здравоохранение медицина Могилев награждения церемония
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