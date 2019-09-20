Петришенко: юбилейные торжества в Жировичском монастыре нужно организовать на высоком уровне

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летия со дня основания Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря должно пройти на высоком уровне. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании в правительстве республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жировичская икона широко известна не только как чудотворный образ, но и как уникальное художественное, историко-культурное явление. Она почитается и православными верующими, и католиками. С иконой неразрывно связана история Свято-Успенского монастыря, комплекс является одним из самых масштабных архитектурных ансамблей XVII-XVIII веков на территории страны. За свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций на протяжении пяти столетий", - отметил Игорь Петришенко.

Он назвал эти святыни национальным культурным достоянием Беларуси, духовными символами народа. "Наша задача - провести юбилейные торжества на высоком организационном уровне", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, важно привлечь к событию как можно больше граждан. Подготовка к празднованию должна включать патриотическую, воспитательную и духовно-нравственную работу с детьми и молодежью. Предлагается организовать тематические уроки и конференции, конкурсы творческих работ.

Игорь Петришенко акцентировал внимание на туристическом потенциале региона, который пока, к сожалению, используются недостаточно. "Жировичский монастырь известен далеко за пределами страны. И нужно в полной мере задействовать юбилейные мероприятия для привлечения туристов. Необходимо своевременно и качественно подготовить справочно-информационные материалы по истории монастыря и Слонимщины, разместить их на информационных ресурсах, в том числе на сайтах загранучреждений, и не только в русскоязычной версии", - сказал он.

Кроме того, тема значимости святыни не только для Беларуси, но и для христианства в целом будут подниматься в республиканских и региональных СМИ, СМИ Союзного государства, церковных изданиях.

Торжества пройдут в мае 2020 года. На заседании обсуждался проект концепции празднования юбилейных дат и план мероприятий, представленный уполномоченным по делам религий и национальностей Леонидом Гуляко. Центром торжеств станет Жировичский монастырь, но предполагается, что не останутся в стороне от важного события и агрогородок Жировичи, Слонимский район.-0-