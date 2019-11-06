Петришенко: общежитие Минского колледжа искусств - вклад в будущее нашей культуры

6 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Общежитие Минского государственного колледжа искусств торжественно открыли сегодня в агрогородке Прилуки Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Почетные гости, среди которых заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр культуры Юрий Бондарь, администрация колледжа искусств, представители Миноблисполкома смогли ознакомиться не только с инфраструктурой нового общежития, но и работой творческих лабораторий - хореографических, вокальных и театральных. Во время церемонии открытия они расположились в специальных комнатах для подготовки к занятиям, репетициям и музицированию.

"Это очень талантливые учащиеся, которые пришли в профессию по зову сердца. Такие специалисты важны для всей нашей отрасли культуры, ведь творческая составляющая развивается в дошкольных учреждениях, школе, а после на базе других учебных заведений, - отметил Игорь Петришенко. - Открытие общежития - это замечательно, ведь учащиеся из других городов будут чувствовать себя как дома".

Шестиэтажное общежитие построено по поручению главы государства. В нем предусмотрено 48 жилых ячеек блочного типа по две комнаты на два и три человека. На каждом этаже размещены две кухни с новой техникой, в центральной части коридора располагаются зоны отдыха. Всего проживать здесь смогут 240 человек. Развита в общежитии и безбарьерная среда - обустроена комната для инвалида-колясочника. Есть актовый зал на 80 мест, тренажерный зал с оборудованием, репетиционные помещения, кабинеты. Здание оборудовано лифтом.

Учащиеся колледжа признаются, что еще недавно жилищный вопрос стоял для них особенно остро, ведь у учреждения образования не было собственного общежития. Единицы заселялись в общежития Минского музыкального колледжа имени М.И. Глинки и других учебных заведений, остальным приходилось самостоятельно снимать комнаты и квартиры. Например, третьекурсница Елизавета Юшкевич из Бобруйска снимала комнату с подругами, теперь готовится к новоселью со своими одногруппниками. "Приятно, что жить будем в новых комфортны блоках. Совсем не смущает, что наш новый дом открылся в Прилуках - добираться можно будет на маршрутке или автобусе прямо к колледжу без пересадок", - радуется девушка.

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