Петришенко: популярные у туристов объекты должны стать точками роста для районов

14 августа, Новогрудок /Корр. БЕЛТА/. Привлекательные для туристов объекты должны стать точками роста для районов. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко сегодня на заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Объекты, привлекательные для туристов, есть в каждом регионе, и они способны стать точками роста для районов", - выразил уверенность Игорь Петришенко. Однако, по его словам, потенциал этого направления используется не полностью. Грамотная презентация, продвижение подобных объектов способны стимулировать как въездной, так и внутренний туризм.
"В этом плане многое зависит от местной власти. Внимание надо уделять не только восстановлению и сохранению объектов историко-культурного наследия, но и включению их в туристические маршруты", - отметил вице-премьер.
Выездное заседание совета проходит сегодня в Новогрудке. Это один из самых развитых в туристическом плане регионов. Участники заседания посетили замки в Любче и Новогрудке, побывали в музее еврейского сопротивления, доме-музее Адама Мицкевича. Обсуждались актуальные вопросы, касающиеся развития сферы туризма.
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