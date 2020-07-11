Петришенко: праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны

11 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время торжественного открытия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"За время своего существования праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны, и мы гордимся им, - отметил Игорь Петришенко. - На празднике собралось много национальных традиций, которые демонстрируют наши мастера. Эти умения достались им от дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Приятно, что собралась молодежь. Здесь они впитывают те традиции и обряды, которые складываются в нашу национальную культуру, в наше духовное богатство".

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