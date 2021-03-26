Петришенко предложил для развития туризма активно использовать потенциал рек

26 марта, Лясковичи /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо активнее задействовать потенциал рек для развития туризма. Таким мнением поделился с журналистами заместитель премьер-министра Игорь Петришенко после заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению вице-премьера, при отличных природно-ландшафтных возможностях этот ресурс в туристической отрасли используется минимально. "Судьба подарила нашим регионам полноводные реки. Эти артерии раньше использовались и для промышленных целей, было развито судоходство для перемещения товаров. Сейчас необходимости в этом нет - хорошие магистрали автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения. Но нам необходимо задействовать этот ресурс для развития туристических направлений. К примеру, в Лясковичах создана инфраструктура и мы намерены активно задействовать ее в ближайшем будущем", - сказал Игорь Петришенко.

На заседании также обсудили региональные пилотные проекты. Они включают различные направления, в том числе промышленный, образовательный, оздоровительный, велосипедный, водный, гастрономический и агроэкотуризм.

Участниками заседания стали представители всех регионов страны. Гости изучили экспозиции историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом" в Лясковичах. Ознакомились с работой гостиницы "Над Припятью" и особенностями ее деятельности в условиях пандемии, вызванной COVID-19. Также в маршруте - сафари-парк национального парка "Припятский".

Национальный парк "Припятский" расположен на юге Гомельской области на территории Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов. Его территория представляет собой первозданную природу в долине реки Припять, уникальные болота и пойменные дубравы. Национальный парк "Припятский" - сочетание природного, культурного и исторического наследия. Это место называют "белорусской Амазонией" в центре Европы. Здесь зародился и развивается международный этнографический фестиваль "Зов Полесья".-0-