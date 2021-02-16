Петришенко: предприятия регионов должны видеть своих будущих специалистов уже среди школьников

16 февраля, Свислочь /Корр. БЕЛТА/. Предприятия регионов должны видеть своих будущих специалистов уже среди школьников. Такое мнение сегодня во время рабочей поездки в Свислочский район высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Игорь Петришенко ознакомился со сферой образования района, посетил гимназию №1 и среднюю школу №2, спортивную школу и школу искусств. Он подчеркнул, что социальному аспекту в стране уделяется повышенное внимание.

"Сильные регионы - это не только новые рабочие места, предприятия и жилье, но и создание условий для творческого и интеллектуального развития, досуга, обеспечение стандартов в образовании, равных возможностей для поступления в вузы. Сегодня на примере района мы видим, что материально-техническая база и школы, и гимназии соответствует всем требованиям. Это и переоснащенные компьютерные классы, и оборудованные всем необходимым учебные кабинеты", - отметил Игорь Петришенко. Он обратил внимание и на хорошую оснащенность классов, направленных на профессиональную ориентацию и подготовку школьников.

По словам Игоря Петришенко, этому направлению, как и развитию целевой подготовки, необходимо уделять повышенное внимание. Делается это для того, чтобы молодой человек, например, отучившийся в аграрном классе, после окончания вуза вновь возвращался на работу в родной регион. "Предприятия района должны видеть в этом школьнике своего будущего специалиста, а значит и участвовать в его подготовке, профессиональном становлении", - обратил внимание вице-премьер.

Игорь Петришенко отметил, что важен в этих процессах и рациональный подход. Несколько лет назад по объективным демографическим причинам была закрыта школа №3 в Свислочи. И дети, и педагоги без ущерба для комфорта, образовательного процесса перешли в школу №2. Здание же неиспользуемой школы планируется переформатировать под физкультурно-образовательный центр, в котором разместятся тренажерный зал, игровые и спортивные помещения, а также центр детского творчества. Открыть новый объект планируют к новому учебному году.

Бывший интернат на территории школы районные власти планируют переоборудовать под арендное жилье для молодых специалистов. "Это еще один из аспектов сильного региона, сильного района, и это очень важно для закрепления молодых людей, дальнейшего развития района", - отметил Игорь Петришенко.

Вице-премьер также отметил, что очень важно обеспечить и гармоничное развитие детей, чтобы они не только получали знания, но и совершенствовались в творчестве, а также оставались здоровыми и крепкими.

"База для этого есть. Кроме того, у руководства региона есть планы и видение дальнейшего ее развития, чтобы обеспечить доступность занятий для всех желающих", - резюмировал Игорь Петришенко.

К слову, сейчас в Свислочской детской школе искусств занимаются свыше 300 детей - это более 25% от всего количества учащихся в районе. Обучение здесь ведется по 4 направлениям деятельности - музыкальное, изобразительное, хореографическое, декоративно-прикладное. Воспитанники школы активно выступают, неоднократно становились лауреатами различных конкурсов, успешно поступают в учебные заведения сферы культуры.

В Свислочской СДЮШОР сейчас занимаются более 200 юных спортсменов. Основные направления - волейбол и борьба. Школа работает успешно, ее воспитанники выступают в национальных сборных, сразу три борца из Свислочи сейчас, к примеру, претендуют на олимпийские путевки в Токио. Несколько лет назад был обновлен зал борьбы, сейчас есть планы по расширению и совершенствованию спортивной базы.-0-

Фото Леонида Щеглова

Здание неиспользуемой школы в Свислочи перепрофилируют под спортивно-образовательный центр