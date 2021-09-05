Петришенко: строить государство надо единой дружной семьей

5 сентября, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Строить государство надо единой дружной семьей. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня во время Дня письменности в Копыле, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко: творчество белорусских классиков является неисчерпаемым источником национальной гордости Глава государства отметил, что в этом году, в Год народного единства, праздник проводится на красивой Копыльщине, где родились многие известные деятели Беларуси.

"Большая команда трудилась над тем, чтобы привнести в программу республиканского Дня письменности в Копыле что-то новое. Праздник проходит в Год народного единства, поэтому на территории города размещено много тематических экспозиций, посвященных истории страны, ее воссоединению в 1939 году, военному периоду и людям, которые внесли значимый вклад в ее развитие. В частности, сделано это для того, чтобы молодое поколение видело, через какой тернистый путь прошла наша страна для самостоятельности, независимости. Для того, чтобы белорусы могли формировать и развивать государство так, как им этого хочется", - сказал Игорь Петришенко.

Он подчеркнул, что строить государство необходимо единой дружной семьей, в которую входят как этнические белорусы, так и представители других национальностей, мирно проживающих в стране.

"Копыль серьезно преобразился, вижу, какими уютными стали его улицы. Ремонтные работы проходили на около 500 объектах, которые расположены не только в центре, но и на окраинах. Это учебные заведения, здания культуры, местного самоуправления. Особенное внимание уделили детям. Теперь они будут учиться в комфортных условиях. Непосредственно на празднике специально для них разместили много интересных интерактивных, познавательно-развлекательных площадок с призами. Привнесли и цифровизацию, чтобы быть на одной волне с молодежью. Сделали так, чтобы они знакомились с историей в наиболее комфортном им формате: оборудовали ряд объектов QR-кодом", - отметил заместитель премьер-министра.

День белорусской письменности проходит в Копыле 4 и 5 сентября под девизом "Слова нас аб'ядноўвае". В городе действуют праздничные образовательные и развлекательные площадки, на центральной площади проходит праздничный концерт с выступлением самобытных белорусских коллективов.-0-

Турчин: День письменности должен стать отправной точкой в развитии туристического потенциала Копыля

Уникальную аллею Писателей с интерактивными скамейками открыли в Копыле