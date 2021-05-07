Петришенко: ветераны видят, как люди чтят их героизм во время Великой Отечественной войны

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветераны видят, как люди чтят их героические действия, которые они ежедневно совершали во время Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время возложения цветов к Вечному огню на площади Победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Инициатива провести возложение цветов к Вечному огню на площади Победы исходила от ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня проживают в Республиканском интернате ветеранов войны и труда. Вместе с ними в мероприятии приняли участие официальные лица и молодежь столицы.

"Для каждого белоруса День Победы - священная дата. Мы помним подвиг наших дедов и прадедов, поэтому не только ежегодно, а ежедневно чтим память каждого погибшего, ухаживаем за могилами, заботимся о живущих в нашей стране ветеранах. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше, поэтому мы должны торопиться, чтобы как можно больше времени проводить с этими людьми, общаться с героями и узнавать историю, впитывать ту любовь к Родине, которая есть у ветеранов и которую они пронесли на протяжении всей жизни. Они отстояли независимость нашей страны, восстановили разрушенные города, построили новые предприятия и возродили социально-культурную сферу, и они видят позитивные результаты героических действий, которые ежедневно совершали во время Великой Отечественной войны. И мы, ныне живущие, должны это сохранять и приумножать", - сказал Игорь Петришенко.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила, что говорить спасибо ветеранам за их героические подвиги во время войны, за независимость и свободу, которую они подарили людям, надо не только в праздничные дни. "Те меры государственной поддержки, которые сегодня существуют, подтверждают, что ветеранам уделяют внимание каждый день, особенно через социальное обслуживание. Мы обошли перед праздником всех героев войны, чтобы узнать, в чем они нуждаются, - это ремонт квартиры, бытовых предметов, помощь по хозяйству. Ведь нашей целью всегда было и остается делать их быт более удобным и комфортным. Важно и пенсионное обеспечение, которое тоже осуществляется на должном уровне. Помощь со стороны государства значимая, хотя здесь важно отметить, что не все измеряется деньгами. Как показывает практика, самое главное для ветеранов - общение", - сказала она. Министр подчеркнула, что благодаря общению с ветеранами люди получают возможность перенимать ценные жизненные знания, которые надо усваивать и передавать другим поколениям.-0-

Фото Рамиля Насибулина