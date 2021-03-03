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03 марта 2021, 14:05

Петришенко: вузы должны готовить специалистов разных отраслей и воспитывать молодежь

Игорь Петришенко во время встречи с активом вуза
Игорь Петришенко во время встречи с активом вуза

3 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вузы должны готовить грамотных специалистов разных отраслей и заниматься воспитанием молодежи. Таким мнением с журналистами поделился заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения Белорусско-Российского университета в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача перед вузами стоит не только в том, чтобы дать хорошие знания, но и подготовить человека, гражданина и патриота. Эта работа заключается не только в том, чтобы преподавать тот или иной предмет, но и, самое главное, всесторонне развивать нашу молодежь. Сюда входит и физическая подготовка, должна быть плановая и грамотная организация этого процесса. Наши студенты должны реализовывать свои творческие способности, молодые люди должны принимать активное участие и в общественной жизни вуза. Не только преподаватели формируют вуз, но и студенты участвуют в этом. Они формируют традиции. Очень важно, что в каждом университете есть свои традиции, есть предметный и взаимоуважительный диалог между профессорско-преподавательским составом и студентами. Эти традиции должны развиваться, дополняться новыми форматами", - отметил Игорь Петришенко.

Белорусско-Российский университет в Могилеве готовит специалистов по белорусским и российским образовательным программам. Есть 21 специальность первой ступени, 7 специальностей второй ступени высшего образования по белорусским образовательным программам; 10 направлений подготовки бакалавров и 3 направления подготовки магистров по российским программам. Здесь обучаются почти 5 тыс. студентов.

"БРУ - особенный вуз, в этом году он отмечает свой 60-летний юбилей. Это первый такой проект, реализуемый в белорусско-российском образовательном пространстве, который готовит в том числе специалистов инженерного профиля. Мы видели сегодня разработки, которые использовались в строительстве атомной электростанции в Островце. Очень приятно, что студенческие отряды принимали участие в строительстве АЭС. Здесь есть ряд разработок, которые внедряются в промышленную сферу на таких гигантах, как БЕЛАЗ. Вуз идет в ногу со временем и готовит специалистов под потребности нашей страны и экономики", - подчеркнул вице-премьер.

По словам ректора университета Михаила Лустенкова, за последние два года в вузе появились 8 новых направлений по белорусским и российским образовательным стандартам. "Наш вуз развивается. Это соответствует посылам, которые звучали на VI Всебелорусском народном собрании. Так, одним из тезисов на ВНС было повышение качества образования. В частности, открываем новые специальности. Кроме этого, наши лаборатории оснащаются самым современным оборудованием. Мы готовим специалистов в областях машиностроения, строительства, энергетики, IT-технологий. Также активно взаимодействуем с научными и образовательными организациями Российской Федерации. У нас заключено более 100 международных договоров. Из них более 60 - с вузами Российской Федерации, 20 - именно за последние несколько лет, - отметил Михаил Лустенков. - Участвуем в экспериментальном проекте "Университет 3.0", готовим рыночно ориентированных специалистов, которые могут не только разрабатывать и предлагать ноу-хау, но и реализовывать на практике. Все студенты вуза трудоустраиваются, даже те, кто получает образование на платной основе, если желают получить первое место работы. Специальности машиностроительного профиля, к примеру, сейчас востребованы: на одного студента приходится иногда по две-три заявки. Можем говорить о 100% трудоустройстве наших выпускников".

Постепенно Белорусско-Российский университет осваивает гуманитарные направления. "Мы планируем и дальше расширять перечень специальностей, особенно таких, которые связаны с высокотехнологичными областями промышленности. К слову, отходим от концепции профильного технического университета. К примеру, открыли специальность "зарубежное регионоведение", в прошлом году осуществили первый набор. Это направление гуманитарного плана. Открываем и специальности физико-математического направления. Готовим документы на специальности "геодезия", "нефтегазовое дело". В целом стараемся предоставить абитуриентам широкий выбор. За последние пять лет развития нашего вуза открыто больше специальностей, чем за все время его существования, - подчеркнул ректор. - Время требует динамичного развития: мы должны отвечать современным требованиям. Технологии, которые были актуальны на первом курсе, к четвертому уже могут устареть. Поэтому именно перечень новых специальностей и направлений подготовки призван ответить на эти вызовы. Развиваем такие направления, которые, казалось, теряют актуальность, так как рынок перенасыщен. К примеру, экономический профиль. Когда экономист получает квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий, становится более востребованным. Прекратили набор на специальность "маркетинг", но открыли на "электронный маркетинг" - это то, что соответствует времени".

Пояснения Игорю Петришенко даёт ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков
Пояснения Игорю Петришенко даёт ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков

Игорь Петришенко ознакомился с технической базой вуза, речь шла о совершенствовании приема абитуриентов и качестве подготовки специалистов.

"Сегодня мы обсуждали с ректорским составом, какие еще есть резервы для того, чтобы и образовательные стандарты поднимать, и совершенствовать прием студентов. Если талантливый ребенок, абитуриент поучаствовал в профильной олимпиаде и победил, он должен по определенным льготам, может и без вступительных экзаменов, поступать в вуз. Ведь он уже на олимпиаде выдержал этот экзамен, испытал волнение и показал свои способности, - отметил Игорь Петришенко. - С 1 января текущего года мы осуществили первый набор в Детский технопарк в Минске. И мы планируем, что подготовка наших ребят по техническим специальностям позволит на соответствующие специальности в технические вузы страны поступать без конкурсного отбора. Поднимались вопросы обучения в магистратуре, пополнение профессорско-преподавательского состава молодыми учеными. Они должны и сами готовиться, и учить следующие поколения студентов. Кроме этого, вуз должен отслеживать своих выпускников, как они реализовались в жизни, на первом рабочем месте. Может, их недоучили, недовоспитали - если есть такая прореха, над ней надо поработать. Это зона ответственности и вуза, и коллектива, в который выпускник пришел работать. Вот эти все моменты позволят активно вовлекать молодежь в созидательный процесс собственной подготовки и стимулировать ее вносить вклад в развитие страны".

В актовом зале учебного корпуса прошла встреча с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Белорусско-Российского университета. Игорь Петришенко рассказал о ключевых аспектах развития страны, которые обсуждались на VI Всебелорусском народном собрании. Акцент был сделан на молодежной политике, образовании и сохранении социальных гарантий.-0-

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

Михаил Лустенков
Михаил Лустенков

Фото Олега Фойницкого

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