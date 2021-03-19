Пигарев: в работе общественной организации важно учитывать мнения людей

19 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В работе общественной организации и решении наиболее значимых для нее проблем важно учитывать мнения людей. Об этом сказал журналистам заместитель председателя РОО "Белая Русь" Сергей Пигарев во время расширенного заседания совета Могилевской областной организации РОО "Белая Русь", которое прошло в МГУ имени А.А.Кулешова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы не только подводим итоги прошлого года и намечаем планы на текущий. Необходимо обсудить вопрос создания Партии народного единства. Для нас важно услышать мнение людей, которые живут и работают в Могилевской области. Это поможет определить перспективы развития "Белой Руси": либо двигаться в том направлении, которое выбрано сейчас, либо находить новые пути. Одним из таких направлений может стать появление новой партии, куда войдут самые активные члены общественной организации, или же наша общественная организация трансформируется в новую политическую силу, - сказал Сергей Пигарев. - Конечно, прямо сейчас этот вопрос не решится, позже будет создана рабочая группа, привлечем к работе ученых, профессоров. Совместно мы сможем выработать проекты. В работе общественной организации, решении наиболее значимых для нее проблем и вопросов важно учитывать мнения людей на местах. От этого будет зависеть то, каким путем пойдет "Белая Русь" дальше".

Сергей Пигарев

Подводя итоги работы за 2020 год, председатель Могилевской областной организации РОО "Белая Русь" Александр Горошкин отметил, что год выдался непростым, однако областная организация не сдала позиции. "Да, многое пришлось менять на ходу, корректировался формат работы, трансформировались планы, которые мы себе намечали, под сложившиеся внешние обстоятельства, - подчеркнул Александр Горошкин. - В этом году мы ставим перед собой серьезные задачи: планируем идти в ногу со временем, готовы вырабатывать новые подходы и форматы работы, направленные на консолидацию общества. Это нужно, чтобы сделать жизнь белорусов лучше, чтобы граждане продолжали жить в спокойной и свободной стране".

Александр Горошкин добавил, что в прошлом году общественное объединение активно участвовало в жизни общества. "Мы плодотворно поработали. Перед выборами на базе "Белой Руси" действовали общественные приемные, куда жители могли обратиться со своими проблемами. С июня по сентябрь прошлого года через такие площадки только в Могилевской области поступило свыше 600 обращений. Нам было важно не только услышать людей, но и постараться найти решение для каждого обратившегося".

Александр Горошкин

Как отметил председатель областной организации, пандемия внесла коррективы в работу организации. "Мы активно подключились к помощи медикам - закупали и передавали в больницу области средства индивидуальной защиты. Для нас было важно не остаться в стороне от беды, охватившей мир и нашу страну. Кроме этого, старались помогать коррекционным центрам, семьям, в которых воспитываются тяжелобольные дети, многодетным семьям. Организовывали праздники для детей. Большую работу проводили и по сохранению исторической памяти - проводили различные патриотические мероприятия, участниками которых были люди разных поколений. Активно участвовали в создании мемориального комплекса в Борках. И все это стало возможным благодаря совместной работе наших активистов".

"Мы должны понимать, что время диктует свои правила - нужно меняться и совершенствоваться. Но все изменения должны быть направлены на созидательный труд. "Белая Русь" тоже должна находить какие-то новые решения и пути. Но самое главное - общественная организация должна быть участником этого созидания", - подытожил Александр Горошкин.-0-

Председатель Октябрьской г. Могилева районной организации РОО "Белая Русь" Наталья Халецкая

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилёвского облисполкома Екатерина Музыченко

Фото Олега Фойницкого