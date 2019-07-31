Пилищик утвержден в должности председателя Копыльского райисполкома

31 июля, Копыль /Корр. БЕЛТА/. Кандидатура Сергея Пилищика была сегодня единогласно утверждена в должности председателя Копыльского районного исполнительного комитета на сессии районного Совета депутатов. Соответствующее удостоверение ему вручил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

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