Пилотные энергосберегающие проекты планируют реализовать на "Красносельскстройматериалы"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотные для стройкомплекса проекты в сфере энергосбережения планируется реализовать в 2020 году на предприятии "Красносельскстройматериалы", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.

"Мы провели модернизацию предприятий цементной отрасли. В следующем году реализуем пилотные проекты на "Красносельскстройматериалы" - запускаем теплогенератор, что позволит снизить себестоимость на 10-15%, а также планируем использовать RDF-топливо из коммунальных отходов", - рассказал Олег Швец.

Производить такое топливо будут на мусороперерабатывающем заводе в Гродно из прессованных бумаги, картона, текстиля и др. В настоящее время в цементном производстве применяется импортный каменный уголь. "На примере Красносельска хотим посмотреть результат. Если он окажется положительным, следующим этапом будет развитие этих направлений в Могилевской области", - пояснил замминистра.

В числе наиболее значимых реализованных проектов он назвал освоение выпуска мультифункционального стекла на ОАО "Гомельстекло", кубовидного щебня крупных фракций на предприятии "Гранит". Такая продукция востребована как Беларуси, так и за рубежом.

"Что касается "Гранита", планируем в течение 1-1,5 лет дальнейшее развитие завода. Программа модернизации для строительной отрасли готовится ежегодно - внедряем новые технологии и виды продукции, проводим мероприятия по снижению себестоимости. Рынок не строит на месте и заставляет нас постоянно двигаться вперед", - отметил Олег Швец.-0-