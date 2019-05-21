Пилотные проекты по энергоэффективности домов реализуют в Могилевской и Гродненской областях

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработаны проекты указа и постановления Совета Министров, которые предусматривают внедрение энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилье. Пилотные проекты планируется реализовать в Могилевской и Гродненской областях, сообщил заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации, директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко на открытии международного обучающего семинара по реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, собственники квартир смогут на добровольной основе путем голосования принимать решение о повышении энергоэффективности в домах. Речь идет не только об утеплении фасадов, замене окон, но и переходе на системы автоматического регулирования тепла, дистанционный расчет и передачу данных о потреблении электрической, тепловой энергии, природного газа, горячей и холодной воды.
"К этой работе должны приступить уже в 2020 году. Планируем, что около 200-300 домов станут пилотными проектами, которые начнем реализовывать в двух областях - Могилевской и Гродненской. На эти цели предусматриваем привлечь средства Международного банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка", - рассказал Михаил Малашенко.
Для внедрения энергосберегающих мероприятий предполагается также сформировать оборотный фонд из отчислений на капитальный ремонт и от приватизации жилья.
/Будет дополнено/. -0-
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