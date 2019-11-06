Пилотный проект "Мобильный почтальон" запустили в Оршанском районе

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белпочта" запустила в Оршанском районе пилотный проект "Мобильный почтальон", сообщили БЕЛТА на предприятии.

На первом этапе проекта появилась возможность с помощью мобильного устройства оформлять подписку на печатные средства массовой информации и принимать платежи посредством АИС "Расчет" в ЕРИП. Ожидается, что до конца года поэтапно будут внедрены и начнут оказываться и другие услуги. К примеру, с помощью мобильного почтальона можно будет купить некоторые товары, газеты и журналы, лотерейные билеты. Планируется запустить услугу приема внутренних и международных почтовых отправлений, приема и выплаты почтовых денежных переводов, выплаты пенсий и пособий.

Внедрение мобильных устройств является важным шагом в развитии почтовых и непрофильных услуг, подчеркнули на "Белпочте". "Оснащение почтальонов/курьеров мобильными устройствами для предоставления услуг физическим и юридическим лицам на дому (в офисе) способствует повышению качества обслуживания, дает возможность максимально приблизить услуги к потребителю, сделать их более доступными в режиме онлайн", - отметили на предприятии.

Оплатить услуги мобильного почтальона сегодня можно как наличными, так и с помощью банковской карты.-0-