Пилотный проект "Патриотический импульс" реализуют в Гомельской области

26 марта, Лясковичи /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области реализуют пилотный проект "Патриотический импульс". Об этом сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов во время заседания Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Туристический продукт "Патриотический импульс" разработан Гомельским облисполкомом. Его окончание запланировано в 2022 году.

"Патриотический проект направлен на воспитание молодежи как духовных наследников истории страны и творцов ее будущего, защитников, создателей основ своего бытия. При этом важно развитие внутреннего и въездного туризма на основе пропаганды исторического и культурного наследия Беларуси", - рассказал Владимир Привалов. Дополняется карта объектов военно-исторического наследия юго-восточного региона.

Во время заседания

По словам Владимира Привалова, проект предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры отраслевых объектов. В частности, маршрута "Вечной памятью живы…" (Жлобинский и Светлогорский районы), военно-патриотического комплекса "Партизанская криничка" в Гомельском районе, долговременных оборонительных точек в Петриковском районе. Возможно также включение иных объектов. Так, планируется строительство выставочного павильона на месте братского захоронения сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. "Патриотический импульс" рассчитан на широкую аудиторию: от школьников до пенсионеров.

Бюджет проекта уточняется. На его реализацию планируется направить средства не только областного бюджета, а также заработанные на субботниках, спонсорские средства. В 2020 году было направлено более Br3 млн.

"Реализация проекта предполагает развитие туристической инфраструктуры, создание новых маршрутов, привлечение туристов и увеличение экспорта туристических услуг. Это будет содействовать узнаваемости Гомельской области в стране и за ее пределами", - подчеркнул Владимир Привалов.

Историко-этнографический комплекс "Музей под открытым небом"

Участниками заседания стали представители всех регионов страны. Гости изучили экспозиции историко-этнографического комплекса "Музей под открытым небом" в Лясковичах. Ознакомились с работой гостиницы "Над Припятью" и особенностями ее функционирования в условиях пандемии, вызванной COVID-19. Также в маршруте - сафари-парк национального парка "Припятский".

Национальный парк "Припятский" расположен на юге Гомельской области на территории Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов. Его территория представляет собой первозданную природу в долине реки Припять, уникальные болота и пойменные дубравы. Национальный парк "Припятский" - сочетание природного, культурного и исторического наследия. Это место называют "белорусской Амазонией" в центре Европы. Здесь зародился и развивается международный этнографический фестиваль "Зов Полесья".-0-

Фото Сергея Холодилина