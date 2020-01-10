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10 января 2020, 20:07

Пилотный проект по адаптации людей с алкогольной зависимостью запустили в Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Пилотный проект "Комплексная медицинская реабилитация граждан с синдромом зависимости от алкоголя в условиях ЛТП" начали реализовывать в Лечебно-трудовом профилактории №7 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области. Первыми участниками проекта на Могилевщине стал 21 человек с высоким и средним уровнем реабилитационного потенциала, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот проект реализуется Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел совместно с Министерством здравоохранения. Он включает в себя целый комплекс разнообразных мероприятий медицинской, социальной, психологической и воспитательной направленности. Участие в проекте добровольное. Для этого необходимо пройти несколько тестов и подтвердить свое желание стать на путь исправления. Мы должны давать шанс людям, которые хотят вернуться к нормальной жизни", - отметил начальник Департамента исполнения наказаний МВД Олег Маткин.

Для пилотного проекта в Лечебно-трудовом профилактории №7 отвели отдельное здание. Здесь шесть спальных комнат, в каждой размещаются по 3-4 человека. Есть столовая, где люди, проходящие лечение, получают трехразовое горячее питание. Отдельным блоком размещены кабинеты психиатра-нарколога, психолога и начальника отряда. Тут же размещаются учебные классы. Занятия разнообразные: просмотр и обсуждение тематических фильмов, чтение специализированной и классической литературы. Кроме этого, участники проекта работают с психиатром-наркологом и психологом как в группах, так и индивидуально. Проект разбит на несколько этапов. Первый и второй занимают около 14 дней. В этот период проводятся психологические тесты и мотивировочные интервью. Третий этап - реабилитация. Он может длиться от 5 до 10 месяцев.

"Мы хотим помочь людям выбраться из того замкнутого круга, в который они попали из-за алкоголя. Не просто помогаем им бросить употреблять, здесь мы пытаемся определить истоки проблемы и найти пути решения. У всех разные жизненные истории и причины, по которым они находятся в ЛТП. Но эти люди осознают свою зависимость и хотят с ней бороться. Важно донести до каждого, что он не один, что есть те, кто готов помочь и направить, поддержать", - поделился Олег Маткин.

В первую группу пилотного проекта вошли люди в возрасте от 25 до 60 лет с базовым, средним и высшим образованием. 16 человек попали в ЛТП впервые, пять проходят реабилитацию повторно. У 18 из них нет судимостей. Здесь собрались не только жители Могилева и Могилевской области. Сергею Морозову 25 лет. Молодой человек из Минска, в ЛТП попал во второй раз.

"В том, что я здесь, некого винить, сам виноват. Раньше работал на стройке. Часто выпивал, попадался. В первый раз в ЛТП был в Новополоцке. Теперь в Могилеве. Здесь появилась возможность поучаствовать в таком проекте. Я сразу согласился, потому что хочу вернуться к нормальной жизни. Найти работу, встать на ноги. Потом обзавестись семьей. Но для начала нужно избавиться от пагубной привычки. Сам пробовал бросать, мог долго не выпивать. Но любая проблема сразу выбивала из колеи, и все начиналось сначала. Надеюсь, с помощью специалистов смогу навсегда забыть о том, что когда-то страдал от алкогольной зависимости", - поделился молодой человек.

Как рассказала заместитель начальника по лечебно-профилактической работе Лечебно-трудового профилактория №7 Алеся Морозова, работа с теми, кто покинул ЛТП, будет проводиться на местах еще около года. "В работе пилотного проекта важно взаимодействие многих структур: учреждения здравоохранения, управления по труду, занятости и соцзащите населения, участковых и других структур. Мы заинтересованы в том, чтобы не только помочь человеку избавиться от алкогольной зависимости, но и вернуть его в общество, к семье, оказать помощь в трудоустройстве. Для нас важно не просто помочь человеку избавиться от алкогольной зависимости, но и разобраться, что подвигло его на такой шаг. Искать первопричину нужно глубже, поэтому мы формируем небольшие группы. Вся программа, которая разработана для данного проекта, строится на индивидуальном подходе к каждому человеку", - отметила она.

Программу комплексной медицинской реабилитации с июня 2018 года реализуют на базе ЛТП №5 в Новогрудке и ЛТП №9 в Витебске. Сейчас с первыми выпускниками проекта продолжают работу на местах.

В Могилевской области такой проект реализуется впервые. Ежегодно в ЛТП №7 в Могилеве проходят реабилитацию около 800 мужчин. В планах на будущее создать на базе лечебно-трудового профилактория еще одну группу. Ее участниками станут те, кто впервые попал в ЛТП.-0-

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алкоголь Могилевская область проект
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