Пилотный проект по энергетической утилизации отходов могут реализовать в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный для Беларуси проект по энергетической утилизации твердых бытовых отходов могут реализовать в Минске, сообщила сегодня журналистам заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предварительной площадкой, для которой разрабатывается предпроектная документация, определена Минская ТЭЦ-4. Рассматриваются 3 варианта технических решений - под все варианты выполнены расчеты и оценка воздействия на окружающую среду", - рассказала Ольга Прудникова.

В Минэнерго считают, что диверсификация энергоносителей остается для Беларуси одним из приоритетов, и именно в сфере производства тепловой энергии есть резерв, чтобы вовлечь не совсем традиционные виды энергоносителей. В качестве одного из них рассматриваются отходы, которые могут поступать в виде топлива на ТЭЦ и использоваться в специальных котельных установках для производства тепловой энергии.

Объем инвестиций станет понятен после того, как выберут вариант реализации проекта, проведут тендерные торги по закупкам. По словам Ольги Прудниковой, за рубежом аналогичный проект обходится примерно в 150 млн евро. При этом она уточнила, что в случае реализации проекта на Минской ТЭЦ-4 затраты будут оптимизированы, потому что там есть нужная инфраструктура, подготовленный персонал и т.д. Если бы пришлось создавать такое предприятие с нуля на новой площадке, это обошлось бы дороже.

"Источниками для реализации таких проектов, как правило, выступают кредитные ресурсы, собственные средства предприятия. Этот вопрос еще будет дополнительно прорабатываться", - добавила замминистра.

По ее словам, уже подготовлены документы для проведения общественного обсуждения проекта.-0-