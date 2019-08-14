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Пилотный проект по патронату семей с детьми-инвалидами планируют расширить до республиканского

Регионы 14.08.2019 | 14:25
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14 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект "Социальный патронат семей, воспитывающих детей с инвалидностью с особенностями психофизического развития", который реализуется в Гомельской области, может расшириться до республиканского. Об этом сообщила на конференции в Гомеле начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Вера Лабкович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Веры Лабкович, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, - одна из самых уязвимых категорий граждан. Сегодня в республике более 30 тыс. таких семей. "В числе приоритетов министерства - поступательный переход от заявительного принципа в плане оказания помощи и предоставления социальных услуг для них к выявительному. И проект, который развивается сейчас в Гомельской области, - одна из ступенек, которая поможет в этом. Наработки по нему дадут определенную базу, чтобы специалисты территориальных центров могли постепенно переходить на новый уровень работы с семьями и детьми", - подчеркнула она.

Пилотный проект "Социальный патронат семей, воспитывающих детей с инвалидностью с особенностями психофизического развития" стартовал в Гомельской области в 2017-м и рассчитан до 2020 года. Он объединил усилия различных ведомств и социальной службы для реализации права ребенка на проживание в родном окружении, а также усилил поддержку семей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития. Проект реализуется международной благотворительной организацией "Поможем детям вместе" в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке ОАО "Приорбанк". Также была разработана совместная программа "Семья каждому ребенку", которая позволила всем желающим с помощью инновационных инструментов банка пожертвовать посильные средства детям.

Проект нацелен на решение нескольких глобальных в масштабах отдельных семей задач. Так, реализуется мультикомплексный подход для возвращения в семьи детей с инвалидностью, ознакомления сотрудников домов-интернатов с новыми методиками комплексной работы с детьми-инвалидами и их семьями, обучения выпускников домов-интернатов навыкам самостоятельного проживания. Прикладывается максимум усилий, чтобы обеспечить комфортное проживание детей с инвалидностью в кругу родных людей, помочь в их обучении, поддерживать семьи, где растут такие дети.

В Гомельской области проинтервьюировали семьи, которые воспитывают особенных детей. В проекте задействованы 45 таких из Железнодорожного района Гомеля, Речицкого и Рогачевского районов. Одним из участников стал мужчина, который один растит дочку с инвалидностью.

Как рассказала исполнительный директор объединения "Поможем детям вместе" Наталья Самойлик, некоторым родителям просто нужно было помочь наладить контакт с детьми. Проект помог им понять состояние ребенка и развивать его возможности с учетом диагноза. "Благодаря социальной поддержке, которая в Беларуси с каждым годом все ощутимее, все меньше детей с особенностями развития попадают в интернаты. А это многого стоит. Ведь возвратить ребенка из такого учреждения обратно в семью гораздо сложнее, чем возвести барьер на пути оформления малыша в интернат", - уточнила она. За время проекта в этом плане наработан значительный методический материал, который может быть передан другим регионам, подчеркнула Наталья Самойлик.

Сегодня в Гомельском областном институте развития образования рассматривали вопросы реализации права ребенка на проживание в семейном окружении и одновременно подводили промежуточные итоги проекта. К обсуждению темы подключились представители Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) Беларуси, министерств труда и социальной защиты, образования и здравоохранения, банка, комитетов по труду, занятости и социальной защите Гомельского, Брестского и Витебского облисполкомов и др. Выступающие сошлись во мнении, что реализацию проекта необходимо расширить на масштаб республики.

"В Беларуси созданы комфортные условия для работы. В этой стране проповедуют семейную политику, есть высококвалифицированные специалисты, неравнодушные к своему делу. Поэтому в наших силах развить проект до национального масштаба", - подчеркнул представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.-0-

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Теги
Гомельская область, дети, инвалиды, проект, семья, соцзащита
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