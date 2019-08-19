Пилотный проект по строительству индивидуального жилья промспособом реализуют в Могилеве

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве стартовал пилотный проект по строительству индивидуального жилья промышленным способом, сообщил в эфире телеканала
Уже построены две двухэтажки площадью 125 кв.м каждая. Они сделаны из цементно-стружечных плит. Жилье сдается с полной отделкой, к нему прилагается 10 соток земли.
По словам Дмитрия Хухрякова, преимуществом такого подхода для граждан является то, что нет необходимости покупать участок с аукциона (он идет вместе с домом). Также прокладываются коммуникации, благоустраивают прилегающую территорию.
В перспективе в Могилеве намерены создавать целые районы индивидуальной застройки. Разработан проект на 38 домов, часть из них может стать социальной.
Как сообщалось ранее, в Беларуси готовится программа строительства индивидуального жилья индустриальным способом. В населенных пунктах будут выделяться участки земли для строительства одноэтажных блокированных жилых домов. Их предложат, как в многоквартирном доме, нуждающимся в улучшении жилищных условий многодетным семьям. Люди получат в банке кредит, и средства пойдут напрямую строительным организациям, которые занимаются возведением такого жилья.-0-
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