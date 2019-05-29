Пилотный проект ПРООН по развитию МСП в Браславе будет связан с туризмом

29 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пилотный проект ПРООН по развитию малого и среднего бизнеса в Браславском районе будет связан с туристическим направлением. Об этом сообщила сегодня журналистам в Витебске руководитель проекта международной технической помощи по поддержке экономического развития на местном уровне Людмила Соколовская, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Людмилы Соколовской, накануне презентация проекта состоялась в Браславе с участием руководителей местных органов власти, представителей малого и среднего бизнеса, общественных организаций, активных граждан. Во время информационной встречи было определено основное направление бизнес-идей, которые здесь будут разрабатывать. Оно связано с развитием туристического потенциала района. "Идеи, которые были вчера предложены, еще очень предварительные, сырые и будут обсуждаться. Например, есть идея создания проекта "Браслав спорт смарт сити", направленного на увеличение продолжительности туристического сезона в райцентре и расширение предложений в сфере досуга", - отметила руководитель проекта. Она уточнила, что информационная встреча в Орше состоится 30 мая. После ее проведения будет понятно, в каких направлениях будут разрабатываться здесь бизнес-идеи.

Людмила Соколовская напомнила, что конкурс проводится на территории двенадцати пилотных районов, разных по своему уровню социально-экономического развития: Браславском и Оршанском (Витебская область), Быховском и Хотимском (Могилевская область), Брагинском, Хойникском и Жлобинском (Гомельская область), Кобринском и Березовском (Брестская область), Лидском (Гродненская область), Молодечненском и Борисовском (Минская область). "Работа предстоит большая. К концу года районы должны разработать свои планы развития малого и среднего предпринимательства. Основными критериями для нас являются создание новых предприятий, увеличение самозанятости, создание новых рабочих мест", - подчеркнула руководитель проекта.

По ее словам, на этом этапе конкурса финансирование не предусмотрено. В дальнейшем же инициативам, включенным в районные планы развития малого и среднего предпринимательства, будут представлены дополнительные преимущества в конкурсах на получение финансовой поддержки в рамках проекта. Речь идет о конкурсе по поддержке бизнес-инкубаторов с общим индикативным бюджетом $1,2 млн, конкурсе по поддержке стартапов и кластерных инициатив (общий индикативный бюджет $4,165 млн), по поддержке организаций, заинтересованных стать поставщиками услуг по микрофинансированию (общий индикативный бюджет $360 тыс.), а также по поддержке предприятий, нацеленных на решение социально значимых проблем (общий индикативный бюджет $1,8 млн).

Проект международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" зарегистрирован Министерством экономики в январе 2019 года. Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с министерством. Срок реализации проекта - 36 месяцев: с 1 февраля текущего года до 31 января 2022 года. Проект направлен на поддержку различных форм экономической инициативы, конкурентоспособности, инновационной деятельности для инклюзивного развития на местном уровне и предполагает комплексный подход к развитию предпринимательства, частного бизнеса в белорусских регионах. Принять участие в конкурсе приглашаются физические и юридические лица, которые готовы в дальнейшем реализовать на территории этих районов свои идеи. Подать заявки можно до 30 июня.