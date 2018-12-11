11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект "Заботливая поликлиника" стартовал в Минске на базе 30-й поликлиники, сообщили БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.
Нововведения основаны на принципах бережливого производства. Так, в учреждении здравоохранения внедряют технологию 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование) для организации рабочего места. Также планируется повысить эффективность управленческих и организационных процессов.
Ожидается, что это позволит увеличить время работы врача с пациентом, сократить срок ожидания медицинской услуги и очереди, создать комфортную среду для минчан. Одним из направлений станет формирование новой корпоративной культуры, а также компетенций медработников по быстрому выявлению проблем и их устранению.
Проект направлен на повышение удовлетворенности потребителей медицинских услуг качеством и доступностью оказания помощи в амбулаторных условиях.-0-
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